Jamaica krijgt 6,7 miljard internationale steun na orkaan Melissa

KINGSTON (ANP/RTR/AFP) - Jamaica krijgt 6,7 miljard dollar aan steun nadat orkaan Melissa in oktober over het eiland was geraasd. Het geld van internationale instanties is bedoeld om de wederopbouw de komende drie jaar te financieren.

De steun is afkomstig van internationale financiële instellingen, waaronder de Wereldbank, de Caribische Ontwikkelingsbank en het IMF.

Melissa was een van de zwaarste orkanen ooit gemeten die aan land kwam in het Caribisch gebied en veroorzaakte catastrofale overstromingen en aardverschuivingen.

Volgens het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties was het de ergste klimaatramp in de geschiedenis van Jamaica, met schade die gelijkstond aan 30 procent van het bbp.