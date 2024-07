Nederland exporteert meer bloemen naar Oost-Europa

ZOETERMEER (ANP) - De Nederlandse export van bloemen is in de eerste helft van 2024 met 5 procent gegroeid tot een waarde van 2,5 miljard euro, meldt de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (VGB). In het eerste kwartaal bleef het aantal verkochte bloemen nog vrijwel onveranderd ten opzichte van een jaar geleden. Volgens VGB-directeur Matthijs Mesken lijkt vooral de afzet naar Oost-Europese landen de groeimotor van de sector te zijn.

De uitvoer van planten daalde daarentegen in de eerste jaarhelft met 1 procent naar 1,6 miljard euro, ondanks een groei van 2 procent in het eerste kwartaal. De natte weersomstandigheden drukten volgens VGB de vraag naar planten. Ook het aanbod van bloemen uit Afrika en zomerbloemen uit Nederland had volgens de vereniging te lijden onder het natte weer.

In totaal groeide de bloemen- en plantenexport in de eerste zes maanden van 2024 met 2,5 procent naar 4,1 miljard euro. Volgens Mesken is dat goed nieuws voor de sector, aangezien de exportwaarde van bloemen en planten tot vorig jaar zeven kwartalen op rij een krimp liet zien.