Turkse president ziet aanvallen op Zwarte Zee als escalatie

Samenleving
door anp
maandag, 01 december 2025 om 18:52
ANKARA (ANP/AFP) - De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft de aanvallen met zeedrones op twee olieschepen op de Zwarte Zee een "zorgwekkende escalatie" genoemd. Die aanvallen van afgelopen vrijdag werden opgeëist door een anonieme Oekraïense veiligheidsbron, die zei dat de schepen ondanks Europese sancties Russische olie vervoerden.
"We kunnen deze aanvallen onder geen enkele omstandigheid accepteren", zei Erdogan. "Het conflict tussen Rusland en Oekraïne heeft duidelijk een punt bereikt waarop de veiligheid van de scheepvaart op de Zwarte Zee bedreigd wordt." Ook de natuur en burgers zouden gevaar lopen.
Turkije ligt net als Rusland en Oekraïne aan de Zwarte Zee en heeft daarom eerder geprobeerd te bemiddelen in de oorlog. Zo werd in Istanbul bijvoorbeeld een graandeal gesloten, waarbij Rusland beloofde om geen schepen aan te vallen die voor de export van landbouwproducten werden gebruikt. Later trok het Kremlin zich terug uit die afspraak.
