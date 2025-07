Jan Roos moet op 5 november voorkomen in opruiingszaak

Jan Roos moet op woensdagochtend 5 november voor de politierechter in Leeuwarden verschijnen. De programmamaker wordt door het Openbaar Ministerie (OM) vervolgd voor opruiing, naar aanleiding van uitlatingen op het YouTubekanaal Roddelpraat vorig jaar.

Het OM maakte in november bekend dat er een strafrechtelijk onderzoek was gestart naar Roos, omdat op het kanaal werd "opgeroepen tot geweld en een suggestie werd gedaan hoe om te gaan met journalisten op Ameland op en rond het sunneklaasfeest". Hij raadde eilandbewoners in een video op zijn kanaal aan zich te verenigen "met hooivorken en fakkels" en journalisten "van het eiland af te trappen". Volgens Roos waren deze opmerkingen "overduidelijk een grapje".

Een week voor de behandeling van de zaak worden de feiten gedeeld op basis waarvan Roos wordt vervolgd.