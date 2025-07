Joelia Svyrydenko benoemd tot nieuwe premier Oekraïne

KYIV (ANP) - Het Oekraïense parlement heeft de benoeming van Joelia Svyrydenko als nieuwe premier goedgekeurd, melden Oekraïense media. Ze is daardoor nu officieel de opvolger van Denys Sjmyhal.

De 39-jarige Svyrydenko was sinds 2021 de minister van Economie en vicepremier, maar president Volodymyr Zelensky besloot afgelopen week tot verschuivingen in zijn kabinet. Sjmyhal wordt nu de minister van Defensie, terwijl de vorige defensieminister Roestem Oemjerov waarschijnlijk de nieuwe ambassadeur in de Verenigde Staten wordt.

De stemming gold als een formaliteit, omdat Zelensky's partij een meerderheid in het parlement heeft.

Svyrydenko werkte als econoom voordat ze de politiek in ging. Ze speelde eerder dit jaar een belangrijke rol bij de totstandkoming van de mineralendeal met de Verenigde Staten. Die overeenkomst lijkt te hebben geholpen bij het herstellen van de relatie tussen Zelensky en de Amerikaanse president Donald Trump.