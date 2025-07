Arbeidsinspectie bezorgd om toename dodelijke ongelukken

DEN HAAG (ANP) - De Arbeidsinspectie maakt zich grote zorgen om een toename van het aantal dodelijke arbeidsongevallen. In de eerste helft van dit jaar zijn ongeveer veertig mensen omgekomen op hun werk. In heel 2024 waren dit er 52, bevestigt een woordvoerder na berichtgeving door de NOS.

"We zijn halverwege het jaar. Als we in dit rap tempo doorgaan, sluiten we niet uit dat we over de 52 gaan", zegt hij. Volgens hem is het risico op ongelukken rond de vakantieperiode hoger. Veel mensen willen voordat ze met vakantie gaan hun werk afmaken. "En dan zie je dat het vaak misgaat", vult hij aan.

Ook nemen werkgevers niet altijd genoeg veiligheidsmaatregelen om ongelukken te voorkomen, bijvoorbeeld tegen vallen of bij werken met machines, verklaart hij. Verder zouden meer werknemers zich wat de Arbeidsinspectie betreft beter bewust moeten worden van waarom veiligheidsmaatregelen belangrijk zijn.