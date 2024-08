Japanse ministers naar omstreden oorlogsheiligdom

TOKIO (ANP/RTR) - Zeker drie Japanse ministers hebben donderdag een bezoek gebracht aan een omstreden heiligdom in Tokio waar ook oorlogsmisdadigers worden herdacht. Dat gebeurde op de dag van de Japanse overgave in de Tweede Wereldoorlog. China heeft al bezwaar gemaakt en zegt dat met dergelijke bezoeken blijk wordt gegeven van een verkeerde houding tegenover historische gebeurtenissen.

In de Yasukuni-tempel uit 1869 worden Japanse oorlogsdoden herdacht, onder wie oorlogspremier Hideki Tojo. Daarom liggen bezoeken van topfunctionarissen aan het historische heiligdom uitermate gevoelig bij andere landen in Oost-Azië. De Japanse regering beklemtoont dat het gaat om privébezoeken van de ministers. Een woordvoerder zegt dat het wereldwijd gebruikelijk is om "respect te tonen voor degenen die hun leven hebben gegeven voor hun land."

Het is voor zover bekend de eerste keer dat ministers de tempel bezoeken sinds de leiders van Japan en Zuid-Korea besloten de banden verder aan te halen. Afzwaaiend premier Fumio Kishida kwam volgens Japanse media zelf niet, maar zijn mogelijke opvolger Sanae Takaichi liet zich wel zien. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken vroeg Japanse leiders in een reactie om te reflecteren op de geschiedenis en aan "oprechte introspectie" te doen.

De Japanse overgave betekende 79 jaar geleden ook het einde van de Tweede Wereldoorlog. Duitsland had eerder de wapens al neergelegd. De Japanse keizer verklaarde op 15 augustus dat zijn land zich zou overgeven. Dat besluit volgde op verwoestende Amerikaanse aanvallen met kernwapens op Japanse steden. De geallieerden en Japan tekenden de overgave in september van 1945.