Dwangsom opleggen aan klimaatactivisten XR mag niet

HAARLEM (ANP) - De burgemeester van Haarlem mag niet dreigen met dwangsommen tegen vier klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Jos Wienen had ze vooraf laten weten dat ze 1000 euro moesten betalen wanneer ze zouden meedoen aan een blokkade of een bezetting. Maar de burgemeester is daar helemaal niet toe bevoegd, heeft de rechtbank in Haarlem donderdag bepaald.

De vier doen regelmatig mee aan protesten van Extinction Rebellion. Bij een paar acties werkten ze niet mee toen de demonstratie moest stoppen. Daarom kregen ze de zogenoemde last onder dwangsom, met een maximaal bedrag van 5000 euro. Dat vochten ze aan bij de rechtbank.

Volgens de rechters heeft de burgemeester van Haarlem niet duidelijk gemaakt voor welke plekken het demonstratieverbod geldt en wat de vier activisten dan precies niet mogen doen. "Als de demonstranten aan een demonstratie in Haarlem willen deelnemen op een niet-openbare locatie, is voor hen van tevoren dus niet duidelijk of zij daarmee een overtreding begaan", aldus de rechtbank.