Japanse premier tegen Trump: sterkere banden zijn prioriteit

TOKIO (ANP/AFP) - De nieuwe Japanse premier Sanae Takaichi heeft in een "goed en openhartig" telefoongesprek met de Amerikaanse president Donald Trump verklaard dat het versterken van de banden tussen hun landen een "topprioriteit" is. Het gesprek komt enkele dagen voor Trumps bezoek aan het Aziatische land.

Takaichi vertelde verslaggevers over haar eerste contact met Trump sinds haar aantreden begin deze week. "Wij zijn overeengekomen dat we streven naar het verheffen van de Japans-Amerikaanse alliantie tot nieuwe hoogten," zei ze. "Ik heb hem verteld dat het versterken van de Japans-Amerikaanse alliantie de hoogste prioriteit van mijn regering is op diplomatiek en veiligheidsgebied."

Trump wil dat Japan en andere bondgenoten hun militaire uitgaven verhogen. Takaichi zei vrijdag in haar eerste toespraak tot het parlement dat de defensieuitgaven dit fiscale jaar stijgen naar 2 procent van het bruto binnenlands product. Dat is twee jaar eerder dan aanvankelijk gepland.