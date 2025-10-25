Minister in gesprek met buurlanden over vergunning voor gaswapens

DEN HAAG (ANP) - Demissionair minister Foort van Oosten van Justitie en Veiligheid gaat met zijn Belgische en Duitse collega's in gesprek over een vergunningsplicht voor gas- en alarmwapens. Het ministerie bevestigt na berichtgeving van RTL Nieuws dat de VVD-minister wil dat er meer controle komt op de wapens die kunnen worden omgebouwd.

Momenteel zijn de gas- en alarmpistolen nog zonder vergunning te krijgen in de buurlanden, terwijl er in Nederland een vergunning voor nodig is. Die wapens kunnen na aankoop worden omgebouwd, waardoor ze werken als een gewoon pistool. Dit soort wapens wordt gebruikt bij liquidaties in de onderwereld en ook de 15-jarige jongen die onlangs in Capelle aan den IJssel werd doodgeschoten door de politie had zo'n omgebouwd wapen bij zich.

"Ik wil bespreken welke afspraken er gemaakt kunnen worden over het verder aan banden leggen van de verkoop in onze buurlanden", aldus Van Oosten. "De EU-Vuurwapenrichtlijn biedt daar naar mijn mening alle mogelijkheden voor."