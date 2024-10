Japanse regeringscoalitie verliest meerderheid

TOKIO (ANP/RTR) - De Japanse regeringscoalitie heeft haar meerderheid verloren in het parlement. Dit meldt de Japanse omroep NHK na de verkiezingen. Volgens NHK hebben de oppositiepartijen in totaal 234 zetels behaald, wat een meerderheid van de regeringscoalitie onmogelijk maakt. De huidige regerende coalitie, bestaande uit de Liberaal Democratische Partij (LDP) en Komeito, zou 192 van de 465 zetels hebben behaald. Dit nadat het overgrote deel van de stemmen geteld is.

"Deze verkiezingen waren erg zwaar voor ons", zei de huidige premier van Japan en leider van de LDP, Shigeru Ishiba. De grootste winnaar van de verkiezingen is de grootste oppositiepartij CDP, die volgens NHK op 135 zetels uitkomt.

Ishiba gaf aan dat hij zou wachten op de definitieve verkiezingsuitslag voordat hij mogelijke coalities overweegt. Deze wordt verwacht in de vroege morgen op maandag in Japan. De LDP had sinds 2012 een meerderheid in het parlement.