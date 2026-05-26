Aantal megastallen neemt volgens Wakker Dier toe

DEN HAAG (ANP) - Nederland telt steeds meer megastallen, terwijl het aantal boerderijen juist afneemt. Volgens Wakker Dier komt dat door schaalvergroting: kleine boeren stoppen ermee, de groten worden groter.

Wakker Dier heeft onderzoekers uit Wageningen een inventarisatie laten maken. Zij bekeken de registraties bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en statistiekbureau CBS. Op basis daarvan constateren ze dat er vorig jaar 1095 megastallen waren. Daarin stonden bij elkaar zo'n 14,7 miljoen dieren, iets minder dan het aantal mensen in Nederland.

Bij het vorige onderzoek, in 2021, kwamen ze uit op 990 megastallen. In vier jaar tijd is het aantal megastallen dus met ruim 10 procent gestegen. In diezelfde periode daalde het aantal veebedrijven juist van bijna 24.000 naar minder dan 20.000. Dat is een daling van zo'n 16 procent.

Melkgeiten

Het aantal megastallen met melkkoeien steeg met ruim 28 procent. Het aantal megastallen met melkgeiten groeide met bijna 11 procent. Volgens Wakker Dier leeft bijna de helft van alle melkgeiten in een megastal. De organisatie wijt dat aan de bedrijven waar de boeren mee te maken hebben. "Boeren zitten klem in het systeem. Ze moeten steeds goedkoper produceren, supermarkten eisen een steeds lagere prijs. Als je niet wil uitbreiden, delf je het onderspit en verdwijn je. Voor de industrie geldt: opschalen of oprotten", zegt een woordvoerder van de dierenorganisatie.

Bij alle andere categorieën van dieren is juist een daling te zien. Zo kromp het aantal megastallen met vleeskuikens met 25 procent. Bij legkippen is een afname van zo'n 20 procent te zien. Wakker Dier denkt dat die boeren minder dieren in hun stallen hebben omdat supermarkten willen dat ze voldoen aan het Beter Leven-keurmerk.

Provincies

Noord-Brabant heeft de meeste megastallen. Verspreid over de provincie staan 299 grote locaties, ruim een kwart van heel Nederland. Limburg is de enige provincie waar het aantal stallen is gedaald.

Wat precies een megastal is, hangt af van het soort dieren binnen. Bij vleeskuikens ligt de grens bijvoorbeeld op 220.000 dieren en bij leghennen op 120.000. Vleesvarkens leven in een megastal wanneer ze met minstens 7500 zijn. Bij melkkoeien is een stal een megastal met 250 stuks.