Je zou wel eens naar Zuid-Afrika willen, maar je durft niet. Je wilt niet worden doodgeschoten. Zuid-Afrika heeft een van de hoogste criminaliteitscijfers ter wereld, maar dat betekent niet dat elke toerist permanent in levensgevaar is. Het echte risico schuilt in bepaalde buurten, tijden en gewoonten – en juist daar kun je als reiziger op sturen.

De zwaarste geweldsmisdrijven vinden vooral plaats in townships en op de Cape Flats rond Kaapstad, in arme buitenwijken van Johannesburg en Durban en op afgelegen, slecht verlichte plekken. In deze gebieden zijn bendegeweld, gewapende overvallen en carjackings geen uitzondering. Toeristen hebben daar weinig te zoeken en doen er verstandig aan alleen met een ervaren gids te gaan of die wijken helemaal te mijden.

Heel anders ziet het eruit in de toeristische “bubbels” die de meeste reizigers bezoeken. De Waterfront in Kaapstad, Camps Bay, Sea Point, de wijnlanden, de Tuinroute en populaire safaribestemmingen worden intensief bewaakt en zijn ingericht op internationale gasten. Daar is de kans op ernstige incidenten relatief klein; het draait vooral om zakkenrollen, auto-inbraken en andere vormen van opportunistische criminaliteit. Wie hier overdag op pad gaat, zich onder de mensen mengt en na donker taxi of Uber neemt, verkleint het risico aanzienlijk.

Johannesburg blijft een stad met een ruige reputatie, maar ook hier verblijven toeristen meestal in goed beveiligde wijken als Sandton of Rosebank. Hoge hekken, camera’s en privébewaking geven een ongemakkelijk, maar eerlijk beeld: de misdaad is reëel, de tegenmaatregelen ook. Safari’s en nationale parken verlopen in de regel veilig, al zijn er incidenten geweest op routes naar en rond parken. Tegelijkertijd laten de cijfers zien dat jaarlijks miljoenen toeristen zonder problemen door Zuid-Afrika reizen.

Toch voelt het land vaak gevaarlijker dan statistisch nodig is. Media berichten uitgebreid over zeldzame incidenten met toeristen, terwijl de talloze probleemloze vakanties onzichtbaar blijven. Bovendien plakken we de misdaadcijfers van de hele samenleving op de individuele reiziger. De kernvraag is daarom niet óf Zuid-Afrika gevaarlijk is, maar hóe je er reist: in welke wijken je komt, hoe laat je buiten bent en of je basisregels volgt – geen sieraden, niet lopen in het donker, geen waardevolle spullen in zicht. Wie zich daaraan houdt, bezoekt nog steeds een bestemming met verhoogd risico, maar geen oorlogszone waar elke toerist vogelvrij is