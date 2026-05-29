ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Duitse inflatie koelt af door brandstofkorting aan de pomp

Economie
door anp
vrijdag, 29 mei 2026 om 15:12
anp290526134 1
WIESBADEN (ANP/DPA) - Het leven in Duitsland was in mei 2,6 procent duurder dan een jaar geleden. Daarmee was de inflatie deze maand lager dan in april, toen Duitse consumenten 2,9 procent meer kwijt waren aan hun dagelijkse uitgaven. De daling komt onder meer door een tijdelijke accijnsverlaging aan de pomp waardoor tanken goedkoper werd en een daling van de energieprijzen.
De Duitse regering verlaagt sinds 1 mei de accijns op diesel en benzine met 17 cent per liter. De Duitse centrale bank schatte eerder dat dit het inflatiecijfer met een kwart procentpunt zou verlagen. De tankkorting loopt nog tot het einde van juni. Prijzen voor energie en brandstoffen waren nog wel fors hoger dan een jaar eerder. Maar in april was dat verschil een stuk groter.
"Doorslaggevend waren de daling van de olieprijzen ten opzichte van april en de sinds begin deze maand geldende tankkorting", stelt inflatie-expert van het Instituut voor Macro-economie en Conjunctuuronderzoek Silke Tober over het afkoelen van de inflatie.
loading

POPULAIR NIEUWS

82252345 l normal none

Wat je (niet) moet doen bij onweer

generated-image (1)

Hoe de babyboomers Nederland en Europa hebben genaaid

putin-alina-ap-getty

Poetin haat het Westen – maar laat zijn geheime kinderen door nannies opvoeden als Europeanen

191719844_m

Gek genoeg piekt op deze leeftijd je behoefte aan seks

shutterstock_2640639183

Waar je op moet letten als je op je veertigste van baan verandert

ANP-524173663

Voor de mensen thuis: Vlucht Brekelmans (VVD) naar Canada kostte 180.000 euro

Loading