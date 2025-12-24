ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Israëlisch parlement stemt voor omstreden 7 oktober-onderzoek

Samenleving
door anp
woensdag, 24 december 2025 om 14:59
anp241225101 1
JERUZALEM (ANP) - Het Israëlische parlement is in een eerste stemming akkoord gegaan met het opzetten van een commissie die onderzoek gaat doen naar wat er gebeurde op en voorafgaand aan 7 oktober 2023, de dag dat Hamas Israël aanviel en de Gaza-oorlog begon. Maar die commissie is omstreden, omdat die alleen zal bestaan uit politici. Oppositiepartijen vrezen dat het onderzoek gebruikt zal worden om de echte schuldvraag te verhullen en willen liever een onafhankelijk onderzoek.
53 leden van de Knesset stemden voor het opzetten van de commissie, 48 parlementariërs waren tegen, meldt dagblad Haaretz.
Premier Benjamin Netanyahu is voorstander van de onderzoekscommissie. Hij beloofde deze week dat de leden daarvan niet politiek beïnvloed zullen worden.
De regering en het leger hebben veel kritiek gekregen omdat ze de aanval van Hamas op 7 oktober niet zagen aankomen. Daarbij vielen zo'n 1200 doden en werden ongeveer 250 personen gegijzeld. Israël begon daarna de oorlog in Gaza om Hamas uit te schakelen en de gijzelaars terug te krijgen.
loading

POPULAIR NIEUWS

71054230_m

Hoe “de Russen” al in je telefoon zitten – zonder dat je het merkt

Scherm­afbeelding 2025-12-24 om 05.29.44

Poetin vervangt dode Russen door Indiers

ANP-529455311

Het universum blijkt scheef te staan. En dat zet belangrijke theorie op losse schroeven

69b60588d67dbc99ecc0b8e07373bc0a,cfb31781

Wordt dit Epstein-briefje Trump fataal?

6edf49d0-e02e-11f0-aae2-2191c0e48a3b

"Ik wil zoveel mogelijk Joden doden en rivieren van hun onzuiver bloed laten stromen"

met name olie zuivel en vlees fors duurder in supermarkt1665055702

Waarom je te veel betaalt: huismerk en A-merk komen vaak uit dezelfde fabriek

Loading