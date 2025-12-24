Israëlisch parlement stemt voor omstreden 7 oktober-onderzoek

JERUZALEM (ANP) - Het Israëlische parlement is in een eerste stemming akkoord gegaan met het opzetten van een commissie die onderzoek gaat doen naar wat er gebeurde op en voorafgaand aan 7 oktober 2023, de dag dat Hamas Israël aanviel en de Gaza-oorlog begon. Maar die commissie is omstreden, omdat die alleen zal bestaan uit politici. Oppositiepartijen vrezen dat het onderzoek gebruikt zal worden om de echte schuldvraag te verhullen en willen liever een onafhankelijk onderzoek.

53 leden van de Knesset stemden voor het opzetten van de commissie, 48 parlementariërs waren tegen, meldt dagblad Haaretz.

Premier Benjamin Netanyahu is voorstander van de onderzoekscommissie. Hij beloofde deze week dat de leden daarvan niet politiek beïnvloed zullen worden.

De regering en het leger hebben veel kritiek gekregen omdat ze de aanval van Hamas op 7 oktober niet zagen aankomen. Daarbij vielen zo'n 1200 doden en werden ongeveer 250 personen gegijzeld. Israël begon daarna de oorlog in Gaza om Hamas uit te schakelen en de gijzelaars terug te krijgen.