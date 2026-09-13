Jesse Klaver 'ondanks alles' bereid om te praten over begroting

DEN HAAG (ANP) - Jesse Klaver is "ondanks alles" bereid om met de minderheidscoalitie te praten over de begroting voor volgend jaar. Maar dan moet het kabinet wel een duidelijke keuze maken voor een samenwerking over links, de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel halen en de allerrijksten meer belasting laten betalen. Tijdens een partijbijeenkomst in het Spoorwegmuseum in Utrecht hekelde de partijleider van PRO het "rommeltje" dat het kabinet had gemaakt van de begrotingsonderhandelingen.

"We zagen een coalitie zonder richting. We zagen eindeloze onderhandelingen. Niet met de oppositie, maar tussen de coalitiepartijen zelf", aldus de linkse politicus. D66, CDA en VVD hebben tijdens de formatie gekozen voor een minderheidscoalitie, omdat de laatstgenoemde partij absoluut niet wilde samenwerken met PRO. De "logische consequentie" daarvan is een "permanente formatie", aldus Klaver. "En dat is buitengewoon zorgelijk."

Het is volgens de partijleider nu tijd om te kiezen. "Kies voor eerlijk delen met steun van de vakbonden en PRO. Of kies voor bezuinigen met steun van rechts", sprak hij.

Met zijn toespraak nam Klaver alvast een voorschot op Prinsjesdag en de daaropvolgende Algemene Politieke Beschouwingen. Tijdens dat tweedaagse marathondebat is veel te bespreken. De coalitie heeft namelijk geen meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer voor de begroting die voor een deel al gelekt is naar de pers. Pogingen om steun te verkrijgen bij linkse en rechtse oppositiepartijen bleken tot dusver vruchteloos.