Trump noemt zorgen over AI overdreven en wil koploper blijven

De Amerikaanse president Donald Trump stelt dat "zeer negatieve krachten" problemen van AI aankaarten die zich volgens hem toch niet gaan voordoen. Hij benadrukt dat de Verenigde Staten koploper moeten blijven in de ontwikkeling en toepassing van AI.

"We lopen voor op China op het gebied van AI. Wij zijn het meest geavanceerde land ter wereld en eerlijk gezegd wil ik dat zo houden, want wie AI wint, wint het spel", zei Trump in Ierland, waar hij is voor onder meer een golftoernooi op zijn eigen golfbaan. "We kunnen vangrails plaatsen. We kunnen dingen doen. Maar ik denk dat er een hoop zeer negatieve krachten zijn die hierover beginnen terwijl dat niet hoeft, en ze halen er dingen bij die niet gaan gebeuren."

Topman Dario Amodei van het Amerikaanse Anthropic heeft zaterdag opgeroepen om de ontwikkeling van AI-modellen bewust te vertragen. Twee onderzoekers van het AI-bedrijf achter chatbot Claude trokken recent aan de bel over de gevaren van AI, na verschillende incidenten. Topman van OpenAI Sam Altman en xAI-medeoprichter Elon Musk sloten zich aan bij de oproep van Amodei. Eind vorige maand uitte medeoprichter van Microsoft Bill Gates nog zijn zorgen over de risico's van AI.

Trump heeft zich zondag ook uitgesproken over de rente in de Verenigde Staten in aanloop naar het rentebesluit dat de Federal Reserve komende woensdag neemt. Volgens de Amerikaanse president moet het land de laagste rente ter wereld hebben. Na publicatie van de inflatiecijfers vrijdag is de verwachting op de financiële markten juist dat de centrale bank de rente gaat verhogen.