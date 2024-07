Jesus Christ Superstar weer vervroegd voor wedstrijd Oranje

DEN HAAG (ANP) - Jesus Christ Superstar begint woensdag weer eerder om supporters tegemoet te komen die de wedstrijd tussen Nederland en Engeland willen zien. De starttijd van de voorstelling in het World Forum Theater in Den Haag is een uur vervroegd naar 19.00 uur, zodat bezoekers de halve finale van het EK voetbal kunnen kijken, laat een woordvoerder van de producent weten. Afgelopen zaterdag begon de musical ook al een uur eerder, toen omdat Oranje in de kwartfinale stond.

Het is niet de enige voorstelling die woensdagavond vroeger begint. Het duo Van der Laan & Woe start ook een uur eerder, om 19.00 uur, in het DeLaMar Theater in Amsterdam. Eerder liet Najib Amhali weten dat zijn voorstelling in Carré ook woensdag eerder begint. De cabaretier schoof zaterdag tijdens de kwartfinale ook al op.

Ook andere instanties hebben hun programma aangepast. Zo vergadert de gemeenteraad van Hilversum "anders dan normaal" om 18.00 uur. De bijeenkomst "zal zo nodig ook na de aftrap worden voortgezet", meldt de gemeente.