Jetta Klijnsma stopt eind dit jaar als CdK in Drenthe

ASSEN (ANP) - Jetta Klijnsma neemt op 1 december afscheid als commissaris van de Koning in Drenthe. Klijnsma, oud-staatssecretaris Sociale Zaken, is sinds 2017 commissaris in Drenthe.

Haar termijn eindigt officieel op 18 maart 2027, wanneer ze zeventig jaar wordt. Een dag eerder zijn er verkiezingen voor Provinciale Staten. Om te zorgen voor een "tijdige en warme overdracht" en om te voorkomen dat er na die verkiezingen ook een nieuwe commissaris van de Koning is, stopt Klijnsma eerder, zo heeft ze woensdag bekendgemaakt.

"De nieuwe commissaris kan zich zo goed voorbereiden op de verkiezingen en de nieuwe bestuursperiode. Zij of hij is dan ingewerkt voordat de nieuwe Provinciale Staten en het nieuwe college van Gedeputeerde Staten aantreden. Dat komt de continuïteit van het provinciaal bestuur ten goede, een naadloze overgang vind ik erg belangrijk", aldus Klijnsma. Ze geeft aan het als een "voorrecht te hebben ervaren om commissaris van alle Drenten te mogen zijn".

Jan Brouwer, vicevoorzitter van Provinciale Staten, noemt de in Drenthe geboren en getogen Klijnsma een zeer ervaren bestuurder met verbindende kwaliteiten. "Deze zijn onmisbaar in deze tijd." Provinciale Staten willen inwoners van Drenthe nadrukkelijk betrekken bij het opstellen van de profielschets voor de nieuwe commissaris van de Koning, meldt de provincie.