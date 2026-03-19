Jetten: blokkade Orbán van EU-lening Oekraïne onacceptabel

door anp
donderdag, 19 maart 2026 om 9:44
BRUSSEL (ANP) - Het veto van Hongarije tegen de EU-lening van 90 miljard euro voor Oekraïne is onacceptabel, zei premier Rob Jetten voor het begin van de top met EU-regeringsleiders in Brussel. "Die steun voor Oekraïne moet er zo snel mogelijk komen."
Dat vinden alle EU-leiders, zei Jetten. "We gaan hem aan die afspraak houden." De Hongaarse premier Viktor Orbán stemde op de EU-top van december in met de lening van 90 miljard euro, maar blokkeert de aanpassing die daarvoor nodig is in de EU-meerjarenbegroting. Daardoor kan de lening niet worden uitbetaald.
Jetten wil het niet over een plan B hebben voor geld voor Oekraïne. "We zouden dan zwichten voor de chantage van Orbán en dat is echt het laatste wat we moeten doen."
De premier vindt het "pijnlijk en onacceptabel dat de oorlog in Iran en de gestegen energieprijzen de oorlog in Oekraïne naar de achtergrond dringen".
