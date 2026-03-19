Orbán trekt veto pas in als olie door pijpleiding stroomt

door anp
donderdag, 19 maart 2026 om 10:07
anp190326112 1
BRUSSEL (ANP) - De Hongaarse premier Viktor Orbán herhaalt voorafgaand aan de EU-top: zolang er geen olie stroomt door de beschadigde Droezjba-pijpleiding blokkeert hij de EU-lening van 90 miljard euro aan Oekraïne. Oekraïne heeft reparaties toegezegd en verwacht dat er over zes weken weer olie door de pijpleiding kan stromen. Desondanks houdt Orbán voet bij stuk, ondanks dat hij in december nog zijn handtekening zette onder de lening.
"Wij gaan niet speculeren. Als de olie komt, is de situatie opgelost. Tot die tijd niet", zei hij. Slowakije steunt hem in het veto.
De overige EU-landen zijn enorm geïrriteerd door het veto van Orbán, dat gezien wordt als zijn campagne-inzet voor de Hongaarse parlementsverkiezingen van 12 april. Naar verwachting zullen andere EU-leiders hun onvrede over de situatie in stevige woorden uiten aan Orbán op de top.
POPULAIR NIEUWS

ANP-519259708

Wie is Lidewij de Vos?

69b60fe14d65ec51752a0633

Robotwaakhonden rukken op: datacenters zetten massaal in op Black Mirror-scenario

ANP-447877175

"Jan Smit was bang dat zijn vrouw iemand dood zou rijden"

gandr-collage

VVD dreigt opnieuw te verliezen bij gemeenteraadsverkiezingen: zesde nederlaag op rij in zicht

anp180326143 1

Enorm gasveld in Iran aangevallen, Qatar ziedend

Key Speakers At The US Saudi Investment Forum

Saoedi-Arabie wil Iran gaan aanvallen

