Orbán trekt veto pas in als olie door pijpleiding stroomt

BRUSSEL (ANP) - De Hongaarse premier Viktor Orbán herhaalt voorafgaand aan de EU-top: zolang er geen olie stroomt door de beschadigde Droezjba-pijpleiding blokkeert hij de EU-lening van 90 miljard euro aan Oekraïne. Oekraïne heeft reparaties toegezegd en verwacht dat er over zes weken weer olie door de pijpleiding kan stromen. Desondanks houdt Orbán voet bij stuk, ondanks dat hij in december nog zijn handtekening zette onder de lening.

"Wij gaan niet speculeren. Als de olie komt, is de situatie opgelost. Tot die tijd niet", zei hij. Slowakije steunt hem in het veto.

De overige EU-landen zijn enorm geïrriteerd door het veto van Orbán, dat gezien wordt als zijn campagne-inzet voor de Hongaarse parlementsverkiezingen van 12 april. Naar verwachting zullen andere EU-leiders hun onvrede over de situatie in stevige woorden uiten aan Orbán op de top.