Jetten en Bontenbal: EU moet grens trekken tegen Trump

De Europese Unie moet "een grens trekken" tegen de Amerikaanse president Donald Trump. Dat vinden partijleiders Rob Jetten (D66) en Henri Bontenbal (CDA), die samen met de VVD onderhandelen over de vorming van een nieuw kabinet.

De Amerikaanse president dreigt met importheffingen tegen landen die de Deense soevereiniteit over Groenland steunen. Jetten noemt dat dreigement "onacceptabel" en Bontenbal vindt de opstelling van Trump "tamelijk belachelijk".

Jetten wil dat de EU "stevig laat zien" dat handelstarieven onverstandig zijn. "Wat niet heeft geholpen, is 'softe' taal tegen Trump." Hij wil dat de EU duidelijk een grens trekt, zodat "de Amerikanen weer tot normalisatie komen".

Bontenbal pleit voor "verstandige diplomatie". Wel vindt hij het goed dat er "forse economische tegenmaatregelen" klaarliggen, mocht Trump zijn toon niet matigen. Voor nu denkt hij dat handelsmaatregelen voldoende zijn. "Je moet ook niet overreageren."