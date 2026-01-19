ECONOMIE
Noorse premier noemt heffingen om Groenland onacceptabel

door anp
maandag, 19 januari 2026 om 9:48
OSLO (ANP) - De Noorse premier Jonas Gahr Støre heeft maandag met afschuw gereageerd op de door Donald Trump aangekondigde importheffingen van 10 procent voor Europese landen die militairen naar Groenland sturen. Støre noemt de heffingen "onacceptabel". Noorwegen is, net als Nederland, een van de acht landen waarvoor de maatregel geldt.
De strafheffing staat gepland voor 1 februari en wordt op 1 juni verhoogd tot 25 procent. De Amerikaanse president kondigde de heffingen aan op zijn eigen Truth Social en wil daarmee de landen raken die Groenland militair steunen. De heffingen gelden tot er een deal is gesloten over Groenland, meldt Trump.
Trump zegt Groenland te willen innemen voor de veiligheid van de VS. Groenland en Denemarken, waar het eiland onderdeel van is, verzetten zich daartegen. Dat doen ze met steun van andere Europese landen. Naast Nederland, Noorwegen en Denemarken gaan de tarieven ook gelden voor Zweden, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk en Finland.
