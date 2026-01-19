Spanje houdt rekening met stijging dodental treinbotsing

MADRID (ANP/AFP) - Het dodental door de treinbotsing in het zuiden van Spanje is nog niet definitief. Dat liet minister van Transport Óscar Puente weten via X.

"Het dodental is al opgelopen tot 39 en dit is nog niet definitief. Ik wil mijn diepste dank uitspreken voor het geweldige werk van de reddingsteams gedurende de nacht, onder zeer moeilijke omstandigheden", schreef de minister.

In Andalusië ontspoorde zondag een hogesnelheidstrein. Die botste vervolgens op een andere trein. Over de oorzaak is nog niets bekend. Premier Pedro Sánchez gaat later op de dag naar de plek van de crash, meldt zijn kantoor.