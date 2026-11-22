AMSTERDAM (ANP/RTR) - De Britse premier Andy Burnham en zijn echtgenote waren zaterdagavond gasten van premier Jetten en zijn partner tijdens een diner in het Rijksmuseum in Amsterdam. Daar sprak Burnham met Jetten over onder meer de gezamenlijke steun van Nederland en het Verenigd Koninkrijk aan Oekraïne.

Jetten spreekt op X zijn waardering uit voor de "lange en hechte vriendschap" tussen de landen, die hij "buren, bondgenoten en partners in Europa" noemt. Volgens de premier blikte hij met zijn ambtgenoot ook terug op de top tussen de EU en het VK vrijdag en besprak hij met Burnham de economische en militaire samenwerking tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Een woordvoerder van Downing Street liet na het diner weten dat Jetten en Burnham hadden gesproken over de "cruciale noodzaak om de druk op Rusland hoog te houden om Poetin aan de onderhandelingstafel te krijgen".