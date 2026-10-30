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Jetten: geen 'stappen terug' op stikstofaanpak en vrouwenrechten

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - Het kabinet is niet bereid "stappen terug" te zetten in de aanpak van het slepende stikstofprobleem, of op "belangrijke verworvenheden voor vrouwenrechten". Dat heeft minister-president Rob Jetten gezegd tijdens de wekelijkse persconferentie na afloop van de ministerraad.
In de onderhandelingen over steun voor het belastingplan van het minderheidskabinet hebben de rechtse partijen JA21, BBB en SGP ook niet-fiscale eisen op tafel gelegd. BBB wil dat de stikstofaanpak stukken milder uitpakt voor boeren, de SGP wil een rem op wetgeving op het gebied van abortus en draagmoederschap.
De gesprekken met de oppositie gaan de komende dagen door, zei Jetten. Welke partijen daarvoor worden uitgenodigd en wanneer, liet hij nog in het midden. Hij leek geen partijen op voorhand uit te sluiten, maar maakte wel duidelijk dat sommige "immateriële" eisen van het rechtse blok niet bespreekbaar zijn.
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