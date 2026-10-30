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Provincies maken DNA-test minder leidend bij wolvenschade

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - Provincies gaan een DNA-onderzoek na een wolvenaanval op (vee)dieren minder leidend maken om een schadevergoeding te krijgen. Zo'n onderzoek is nu verplicht om met zekerheid te kunnen zeggen dat een wolf de dader was. Deskundigen kunnen door opgedane ervaring in veel gevallen al eerder uitsluitsel geven, zegt een woordvoerder van het Interprovinciaal Overleg (IPO).
Dierenhouders moeten nu binnen 24 uur na een vermeende wolvenaanval een melding doen bij BIJ12, de organisatie die wolvenzaken afhandelt namens de provincies. BIJ12 stuurt een taxateur langs die onder meer DNA-sporen afneemt bij de kadavers. De verwerking daarvan lag dit jaar enkele maanden stil, omdat het contract met de universiteit van Wageningen, die de onderzoeken uitvoert, vernieuwd moest worden.
De wijziging is deze week besproken in provincieverband en moet nog verder uitgewerkt worden, stelt het IPO.
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