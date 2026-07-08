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Jetten hoopt dat eenheid NAVO 'zichtbaarder wordt aan buitenkant'

Samenleving
door anp
woensdag, 08 juli 2026 om 16:57
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ANKARA (ANP) - Onder de NAVO-landen is wel degelijk sprake van eenheid, zei premier Rob Jetten op het topoverleg van het bondgenootschap in Ankara. Hij hoopt dat die eenheid "in de komende uren en dagen meer en meer aan de buitenkant zichtbaar wordt".
De Amerikaanse president Donald Trump zei dinsdag nog dat hij "erg teleurgesteld" is in de NAVO vanwege een gebrek aan steun in de Iranoorlog. Woensdag noemde hij Spanje een "vreselijke" bondgenoot en zei hij de handelsbetrekkingen met het land te verbreken.
Volgens Jetten zijn in media en op social media allerlei zaken voorbijgekomen "die niet per se een reflectie zijn van het gesprek dat wij hebben gehad tijdens deze NAVO-top". Hij noemde onder meer de afspraken om fors meer aan defensie uit te geven. "Daar is geen discussie over, daar is eigenlijk een brede overeenstemming." Sommige landen voldoen nog niet aan de oude, fors lagere uitgavennorm.
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