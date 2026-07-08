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Wrak Pakistaans vrachtvliegtuig voor kust getraceerd

Samenleving
door anp
woensdag, 08 juli 2026 om 17:05
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KARACHI/ORMARA (ANP/AFP) - Pakistaanse reddingswerkers hebben voor de kust het wrak gevonden van een dinsdagavond verdwenen vrachtvliegtuig. Het vloog met vijf bemanningsleden van Karachi naar de Verenigde Arabische Emiraten, maar verdween ongeveer 240 kilometer ten westen van Karachi.
De bemanning had melding gemaakt van problemen met de navigatie in het toestel dat snel aan hoogte verloor. De zoektocht gaat verder naar de bemanning van de Boeing 737-400 van de Pakistaanse particuliere chartermaatschappij K2 Air.
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