Jetten hoopt op terughoudendheid VS na dreigement tegen Iran

DEN HAAG (ANP) - Minister-president Rob Jetten hoopt op terughoudendheid van de Verenigde Staten in de oorlog tegen Iran. De Amerikaanse president Donald Trump dreigt op sociale media dat komende nacht "een hele beschaving" zal worden gedood als de blokkade van de Straat van Hormuz niet wordt opgeheven. "Dat zijn geen behulpzame teksten", vindt de premier.

Jetten wil naar eigen zeggen niet "elke tweet" van Trump becommentariëren, en weigert al te diep in te gaan op "dingen die nog niet gebeurd zijn". Tegelijkertijd ziet hij aan beide zijden van het conflict steeds hardere retoriek over en weer gaan. Dat getuigt nog niet van de de-escalatie die volgens Nederland en andere Europese landen nodig is, zei de premier tegen journalisten.

Zowel Iran als de VS maakt zich volgens Jetten schuldig aan aanvallen op doelen "die geen militaire doelen zijn". Hij wijst erop dat het aanvallen van civiele infrastructuur, zoals energiecentrales en bruggen, strijdig is met het internationaal recht. "Dat hoort gewoon niet."