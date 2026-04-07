WSJ: Iran verbreekt directe communicatie met VS na dreiging Trump

door anp
dinsdag, 07 april 2026 om 17:30
anp070426151 1
TEHERAN (ANP) - Iran heeft de directe communicatie met de Verenigde Staten verbroken, meldt The Wall Street Journal. Aanleiding hiervoor zou het dreigement van president Donald Trump zijn om de "hele beschaving" van Iran te vernietigen, als het land niet voor zijn deadline van dinsdag tot een akkoord komt. De gesprekken met onderhandelaars gaan volgens de krant gewoon door.
Volgens functionarissen uit het Midden-Oosten wil Iran een signaal van afkeuring en verzet afgeven met het besluit. Iran heeft eerder ontkend direct met de Verenigde Staten in contact te zijn en noemde gesprekken via bemiddelende landen "geen onderhandelingen".
Trump heeft Iran tot 02.00 uur Nederlandse tijd gegeven om de Straat van Hormuz te openen. Hij noemde de deadline "een van de belangrijkste momenten in de lange en complexe geschiedenis van de wereld".
