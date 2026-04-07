Macron: Fransen die vastzaten in Iran zijn onderweg naar huis

PARIJS (ANP/AFP/RTR) - Twee Fransen die meer dan drie jaar lang vastzaten in een Iraanse gevangenis zijn onderweg naar huis, zegt de Franse president Emmanuel Macron. Volgens het Iraanse persbureau IRNA is ook een Iraanse burger die werd vastgehouden in Frankrijk vrijgelaten als onderdeel van een gevangenenruil.

Cécile Kohler en Jacques Paris werden tijdens een vakantie aangehouden op verdenking van spionage voor Israël en veroordeeld tot gevangenisstraffen van tientallen jaren. De Franse president meldt op X dat de twee zich nu in Azerbeidzjan bevinden. In november werden ze vrijgelaten uit de gevangenis. Daarna konden ze Iran nog niet uit en verbleven ze op de Franse ambassade.

De Franse regering had de gevangenisstraffen eerder ongegrond genoemd en zei dat Kohler en Paris slecht werden behandeld. Macron bedankt de overheid van Oman voor de bemiddeling.

Het is niet duidelijk wie de Iraanse gevangene is. Frankrijk beschuldigde Iran er eerder van expres westerlingen gevangen te nemen, om zo een betere onderhandelingspositie te hebben.