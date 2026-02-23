ECONOMIE
Jetten krijgt felicitaties van premiers België en Luxemburg

Samenleving
door anp
maandag, 23 februari 2026 om 15:22
DEN HAAG (ANP) - De premiers van België en Luxemburg hebben Rob Jetten gefeliciteerd met zijn aantreden als hun ambtsgenoot. "In een tijd van gezamenlijke Europese uitdagingen is een krachtige Benelux-samenwerking essentieel", schrijft de Belgische premier Bart De Wever op X. Hij pleit voor nauwere samenwerking, "in de geest van ons gedeeld verleden".
Luc Frieden, premier van Luxemburg, schrijft dat hij ernaar uitkijkt om samen te werken met Jetten, "in de geest van goede betrekkingen en gelijkgestemde visie die onze twee landen verenigt". In hetzelfde bericht bedankt hij Jettens voorganger Dick Schoof voor de samenwerking.
