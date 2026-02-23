Shorttracker Van 't Wout verbaasd door ontvangst op Schiphol

AMSTERDAM (ANP) - Shorttracker Jens van 't Wout was na zijn aankomst op Schiphol verbaasd door de ontvangst. "Volgens mij heeft het hier heel erg geleefd", zei de 24-jarige shorttracker in een aankomsthal van Schiphol waar de Nederlandse olympische sporters maandagmiddag juichend werden onthaald door zeker honderd mensen.

Van 't Wout won bij de Spelen in Milaan en Cortina d'Ampezzo drie gouden en een bronzen medaille. Daarmee was hij deze Spelen de succesvolste Nederlandse olympiër.

"Wij hebben de afgelopen weken best in een bubbel geleefd en daardoor lang niet alles meegekregen. Het waren geweldige Spelen, maar ik ga zo als eerste denk ik thuis in bed liggen", zei Van 't Wout.

WK shorttrack

"Over een paar weken is alweer het WK en dan ga ik me daar weer op focussen. Maar ik ga nu eerst naar huis om eens goed uit te rusten en alles te laten binnenkomen."

Het WK shorttrack vindt plaats van 13 tot en met 16 maart in het Canadese Montreal.