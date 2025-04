Zweedse verzekeraar stapt uit Tesla om conflict arbeidsrechten

STOCKHOLM (ANP/AFP) - De Zweedse verzekeraar Folksam heeft zijn belang in Tesla ter waarde van omgerekend bijna 150 miljoen euro verkocht in verband met een conflict met het autobedrijf over arbeidsrechten van werknemers. Tesla wil geen collectieve arbeidsovereenkomsten tekenen. Dat leidde weer tot stakingen in Zweden door onder meer monteurs van Tesla.

Folksam zegt dat Tesla "problematisch" is met zijn houding tegen collectieve loonovereenkomsten gezien de regels die door de verzekeraar worden gehanteerd voor investeringen. Ook is er ondanks aandringen geen verbetering te zien bij de autoproducent, aldus Folksam. Daarom is besloten het gehele belang in Tesla te verkopen.