Jetten noemt Terlouw symbool van moed en vooruitgang

Voor D66-leider Rob Jetten was de vrijdag overleden Jan Terlouw "een symbool van moed en vooruitgang". Terlouw leidde de partij in de jaren zeventig en het begin van de jaren tachtig.

"Met zijn verhalen en liefdevolle aandacht wist hij ons te raken. Zijn leven is een onmisbaar hoofdstuk in de geschiedenis van D66 en een blijvende inspiratie. Met de stem en de idealen van Jan in onze gedachten, blijven we strijden voor wat hem zo dierbaar was: zorg voor de aarde en zorg voor elkaar, in het belang van generaties die na ons komen", aldus Jetten.

Terlouw bleef de partij trouw, reageert partijvoorzitter Alexandra van Huffelen. "Tot op het laatst ontving hij thuis jonge politici en sprak hij ons congres toe. Zo liet hij ons telkens weer zien dat we moeten durven opstaan voor onze overtuigingen, én dat politiek draait om gesprek, ontmoeting en betrokkenheid. Om broederschap - een woord dat hij zo belangrijk vond."