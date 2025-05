Madlener wist niet dat Kamer eerder tegen Lelystad Airport stemde

DEN HAAG (ANP) - Minister Barry Madlener (Infrastructuur) zegt dat er "werk aan de winkel" is om de Tweede Kamer te overtuigen van het openen van Lelystad Airport voor burgerluchtvaart. De PVV-minister denkt dat het openen van het vliegveld voor commerciële vluchten goed is voor de regio. Hij verwacht hierover dit jaar een besluit.

Voorafgaand aan de ministerraad kreeg Madlener vragen over Lelystad Airport. Hij leek verbaasd toen hij hoorde dat de huidige Tweede Kamer al tegen het openen van het vliegveld bij Lelystad voor commerciële vluchten heeft gestemd. "Dan hebben we werk aan de winkel." Coalitiepartijen NSC en BBB bevestigden donderdag nog tegen te blijven.

De minister wilde niet zeggen of er ook F-35's op Lelystad Airport komen. "Dat moeten we eerst in het kabinet bespreken."