Jetten: nog veel te doen voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen

Samenleving
door anp
zondag, 08 maart 2026 om 9:02
anp080326062 1
DEN HAAG (ANP) - Voor echte gelijkheid tussen mannen en vrouwen moet er nog veel gebeuren, zegt minister-president Rob Jetten (D66). In een video op X staat hij stil bij Internationale Vrouwendag en hij roept "juist ook de mannen" op dat ook te doen.
"Denk bijvoorbeeld aan meisjes en vrouwen die niet dag en nacht veilig over straat durven", aldus Jetten. "Maar ook aan bijvoorbeeld ongelijke beloning op de werkvloer", doelt de premier op het salarisverschil tussen mannen en vrouwen voor hetzelfde werk.
De video is opgenomen voor een muur met afbeeldingen van alle Nederlandse oud-premiers, dat zijn allemaal mannen. Jetten zei te hopen dat de volgende minister-president na hem een vrouw wordt. "Want politiek is te belangrijk om aan mannen over te laten", citeerde hij voormalig vicepremier Els Borst.
