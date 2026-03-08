Pitcher Huijer prijst teamgeest Oranje voor duel met Dominicanen

MIAMI (ANP) - Lars Huijer kan zondagavond zomaar oog in oog met Juan Soto staan in de wedstrijd van het Nederlands Koninkrijksteam tegen de Dominicaanse Republiek op de World Baseball Classic. De 32-jarige pitcher van de Amsterdamse Pirates overwoog drie jaar geleden serieus te stoppen nadat sportkoepel NOC*NSF de honkballers de A-status had afgenomen. Slagman Soto tekende eind 2024 een contract van 765 miljoen dollar dat hem vijftien jaar aan de New York Mets verbindt.

De 32-jarige Huijer is blij dat hij nog honkbalt als hij het imposante stadion van Miami Marlins vanaf het veld bekijkt. "Maar ik ben ook vader van twee kinderen, dus ik moest wat toen dat geld van NOC*NSF wegviel", zegt hij. "Ik ben vijf dagen bij een autodealer in Hoofddorp gaan werken en mocht een dag minder trainen. Nu hebben we de A-status weer terug, maar ik doe nog wel een dag de boekhouding voor die autodealer."

Soto heeft waarschijnlijk niet voldoende aan één boekhouder om zijn gigantische inkomsten in goede banen te leiden. Niemand in de honkbalploeg van de Dominicaanse Republiek heeft een bijbaan. "Ze hebben volgens mij alleen maar spelers die in de MLB spelen", weet Huijer. "Wij hebben veel talent en ook wel van ze gewonnen."

Kans op kwartfinales

Xander Bogaerts is de grootverdiener van het Nederlands Koninkrijksteam, met een contract van 280 miljoen dollar in elf jaar bij de San Diego Padres. De 38-jarige veteraan Kenley Jansen heeft ook meer dan 100 miljoen dollar bij elkaar geslagen. "Maar wij zijn vooral een team", weet Huijer. "Het maakt niet uit of je bent geboren in Curaçao, Nederland of Aruba of hoeveel je verdient. De sfeer is heel relaxed. Dat komt ook door die jongens uit Curaçao die vanaf kind samen spelen."

Nederland moet waarschijnlijk winnen van de Dominicaanse Republiek om kans te houden op de kwartfinales van het officieuze WK na een nederlaag tegen Venezuela (6-2) en een miraculeuze ontsnapping tegen Nicaragua (4-3). Oranje leek op weg naar de tweede nederlaag op rij omdat Nicaragua een homerun sloeg met Huijer op de heuvel (3-1). Ozzie Albies stelde in de laatste, negende inning orde op zaken door met twee man op de honken een homerun te slaan: 4-3.

De ruim 17.000 aanwezige fans van Nicaragua waren na die rake klap voor het eerst in bijna drie uur stil. De Dominicaanse Republiek krijgt tijdens de wedstrijd met het Koninkrijksteam steun van meer dan 35.000 supporters. Fans zonder ticket volgen het duel op grote televisieschermen in de fanzone. "We staan voor een uitdaging die ik niet had willen missen", besluit Huijer.