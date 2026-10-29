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Jetten: nog veel werk te doen tegen racisme en discriminatie

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - Minister-president Rob Jetten ziet dat er nog "werk te doen is" bij het tegengaan van racisme en discriminatie in Nederland. Dat heeft hij gezegd in zijn openingsspeech op de vijfde wereldtop van UNESCO over racisme en discriminatie in Den Haag.
Jetten wees erop dat 1,6 miljoen Nederlanders zich ongelijk behandeld voelen, "op het werk, in het ziekenhuis, op huizenjacht, op de sportclub of op school". Hij noemde dat "een ontnuchterend aantal" en voelt een "bijzondere verantwoordelijkheid" om er wat aan te doen.
De premier ziet ook wereldwijd de mensenrechten onder druk staan. Daarbij noemde hij onder meer dat instituties die zijn opgericht om mensen te beschermen onder druk staan en haalde hij de opkomst van extremistische groepen aan. De Amerikaanse president Donald Trump dreigt met nieuwe sancties tegen het Internationaal Strafhof (ICC) dat zetelt in Den Haag.
'Neerwaartse spiraal'
Toch wil Jetten de huidige tijd niet zien als een "onvermijdelijke neerwaartse spiraal", zei hij. "Want wie zijn geschiedenis kent, weet dat de weg naar gelijke rechten en vooruitgang nooit zonder hindernissen verloopt. Je moet zien te navigeren langs hobbels en kuilen, voordat je kunt opklimmen naar je uiteindelijke bestemming."
Het blijft volgens Jetten altijd noodzakelijk om zwaarbevochten rechten te verdedigen. "Maar nu is het tijd om de volgende stap te zetten. We moeten verantwoording afleggen over ons handelen en de resultaten die we boeken", zei hij. Dat betekent volgens de premier dat overheden blinde vlekken moeten erkennen en hulp moeten vragen om die in kaart te brengen.
Koning Willem-Alexander is ook bij de opening van de conferentie aanwezig. De wereldtop duurt twee dagen.
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