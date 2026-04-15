Jetten ontmoet oppositieleider en Nobelprijswinnaar Machado

DEN HAAG (ANP) - Premier Rob Jetten heeft de Venezolaanse oppositieleider en Nobelprijswinnaar María Corina Machado ontvangen op zijn ministerie. Zij won vorig jaar de Nobelprijs voor de Vrede.

Jetten noemt het "eervol" om Machado te ontvangen. "Haar jarenlange vreedzame inzet voor een vrij en democratisch Venezuela verdient respect en waardering." De twee spraken volgens de premier over de ontwikkelingen in Venezuela en het belang van internationale steun voor vrijheid en democratie.

Machado leefde sinds augustus 2024 ondergedoken in Venezuela. In december ontvluchtte zij haar land via Curaçao om de Nobelprijs in ontvangst te nemen en werd toen als voortvluchtige bestempeld door procureur-generaal Tarek William Saab.