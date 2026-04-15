Flink meer natuurbranden in 2025 door droogte

ARNHEM (ANP) - Door droogte waren er in 2025 veel meer natuurbranden dan in de twee jaren ervoor. De brandweer moest vorig jaar ingrijpen bij 846 natuurbranden, tegenover 177 in 2024 en 314 in 2023. Dat meldt het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV).

Volgens het NIPV komt de stijging mogelijk door een combinatie van weersomstandigheden. In 2024 zorgde veel regenval voor een beperkt aantal branden, maar ook voor een versnelde groei van bomen en planten. Deze vegetatie diende in 2025 als extra brandstof. In combinatie met een droog voorjaar leidde dit vorig jaar mogelijk tot het hoge aantal incidenten.

Vanwege de aanhoudende droogte heeft de brandweer vorige week het natuurbrandrisico voor de veiligheidsregio's Noord-Holland-Noord en Kennemerland op het hoogste niveau gezet. Door de droge omstandigheden is er in deze gebieden momenteel een verhoogde kans op het ontstaan van branden.

Dit jaar kwamen tot nu toe 114 meldingen van natuurbranden binnen. Het NIPV kan nog niet bevestigen bij hoeveel daarvan het daadwerkelijk om een natuurbrand ging.