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Jetten over dood Wim T. Schippers: een multitalent is niet meer

Samenleving
door anp
maandag, 15 juni 2026 om 20:10
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DEN HAAG (ANP) - Een multitalent is niet meer, schrijft premier Rob Jetten op X over Wim T. Schippers, nadat maandag bekend was geworden dat de tv-maker en kunstenaar woensdag op 83-jarige leeftijd is overleden.
"Wim T. Schippers gaf Nederland onvergetelijke televisie, iconische personages en de stem van Ernie. Voor velen was hij een jeugdheld. En zijn stem zal blijven voortleven in de warme herinneringen van generaties Nederlanders", aldus Jetten. Hij dankt de kunstenaar "voor alle prachtige momenten die je ons hebt gegeven" en wenst zijn nabestaanden veel sterkte.
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