Maatregelen voor veiligheid bezoekers World Pride in Amsterdam

AMSTERDAM (ANP) - Als bezoekers van World Pride in Amsterdam slachtoffer zijn van geweld of discriminatie, worden die strafbare feiten met prioriteit opgepakt. Dat schrijft burgemeester Femke Halsema in een brief aan de gemeenteraad. Ook zijn er afspraken tussen de politie, handhaving en organisatie om "snel te schakelen als er incidenten plaatsvinden".

Halsema meldt dat er verschillende maatregelen worden genomen om de veiligheid van de lhbtiq+-gemeenschap te vergroten tijdens de Pride in juli en augustus. Omdat 25 jaar geleden het huwelijk in Nederland werd opengesteld voor mensen van gelijk geslacht, wordt dit jaar World Pride in de hoofdstad gehouden.

Halsema laat weten dat tijdens World Pride alle bezoekers zich vrij en veilig moeten voelen. Meldingen van lhbtiq+-discriminatie tijdens de Pride zullen ook sneller worden doorgestuurd naar de politie.

Overige maatregelen

Daarnaast komt er een campagne om mensen aan te moedigen incidenten te melden. Verder komen er onder meer zogenoemde Safer Spaces (waar mensen bijvoorbeeld ondersteuning kunnen vinden of op adem kunnen komen) en worden ingehuurde beveiligers "extra geïnstrueerd over de omgang met bezoekers tijdens World Pride".

Halsema meldt aan de raad dat de politie de afgelopen jaren tussen de 25 en 45 meldingen kreeg over anti-lhbtiq+-incidenten tijdens Pride. Doorgaans maakten de daders zich daarbij zo snel mogelijk uit de voeten. Het ging om vernieling, overlast, diefstal, discriminatie, belediging, intimidatie en ernstige mishandeling. "Het zoveel mogelijk voorkomen van deze incidenten gebeurt door met de partijen op straat extra alert te zijn op signalen van onveiligheid tegen bezoekers van World Pride", aldus Halsema.

De World Pride in Amsterdam is van 25 juli tot en met 8 augustus.