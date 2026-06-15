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Hoe zit het nu echt met de vijfsecondenregel als je eten op de grond laat vallen?

gezondheid
door Pieter Immerzeel
maandag, 15 juni 2026 om 20:38
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Oeps. Je laat een stukje komkommer op de keukenvloer vallen. Pak je het snel op, spoel je het even af onder de kraan en eet je het alsnog op? Grote kans van wel. Veel mensen vertrouwen namelijk op de beroemde vijfsecondenregel: bacteriën zouden pas na een paar seconden op voedsel terechtkomen.
Slecht nieuws voor liefhebbers van deze huis-tuin-en-keukenwijsheid: volgens wetenschappers klopt er weinig van.
John Tregoning, hoogleraar aan het Imperial College London, wijst op meerdere onderzoeken die dezelfde conclusie trekken. Bacteriën wachten namelijk niet beleefd vijf seconden voordat ze toeslaan. Ze springen vrijwel direct over op voedsel zodra het de vloer raakt.
In een van de studies lieten onderzoekers verschillende soorten eten, van brood tot watermeloen, vallen op oppervlakken die waren bedekt met bacteriën. Vooral nat voedsel bleek een probleem. Een sappig stuk watermeloen op een tegelvloer? Dat werd razendsnel besmet.
En het wordt nog onaangenamer. Uit een ander onderzoek bleek dat bacteriën urenlang op oppervlakken kunnen overleven. Zelfs als besmet rauw vlees al twee uur eerder van het aanrecht was verdwenen, konden bacteriën nog steeds worden overgedragen op een boterham die later op dezelfde plek terechtkwam. Sommige ziekteverwekkers blijven zelfs tot 24 uur aanwezig.

Ook chirurgen vertrouwen de regel niet

Ook in operatiekamers vertrouwen artsen niet op de vijfsecondenregel. Onderzoek naar gevallen medische instrumenten liet zien dat schoonmaken met water niet voldoende is. Alleen een grondige reiniging maakt ze weer veilig voor gebruik.
Wat betekent dit voor jouw gevallen komkommer? Volgens Tregoning moet je simpelweg accepteren dat hij verloren is. Een snelle spoelbeurt onder de kraan biedt geen garantie dat alle bacteriën verdwenen zijn. Zeker niet als er huisdieren rondlopen die eerder iets minder smakelijks van buiten hebben meegebracht.
De vijfsecondenregel is dus vooral een geruststellend verhaal dat we onszelf vertellen. Wetenschappelijk gezien begint de bacteriële overdracht niet na vijf seconden, maar vrijwel onmiddellijk.
Bron: The Guardian

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