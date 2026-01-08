Jetten: samenstelling coalitie hoofdmoot gesprekken in Hilversum

De samenstelling van de coalitie is de "hoofdmoot" van de gesprekken tussen D66, CDA, VVD en informateur Rianne Letschert op landgoed De Zwaluwenberg in Hilversum, zei D66-leider Rob Jetten bij binnenkomst. Daar spreken de partijleiders en de informateur donderdag en vrijdag met elkaar. Jetten toont nog steeds weinig enthousiasme over het idee om JA21 daarbij te betrekken.

Op de vraag van een journalist aan Jetten of hij het nodig vindt om zijn verlies te nemen en JA21 een grotere rol te geven bij de onderhandelingen, antwoordt de D66-leider: "Ik zou niet weten waarom." Behalve de samenstelling van het kabinet vormen ook de financiën de komende dagen een belangrijk onderwerp volgens Jetten.

VVD-leider Dilan Yeşilgöz zou juist graag zien dat JA21 aanschuift bij gesprekken voor een meerderheidscoalitie. "Ik ga daar alleen niet in mijn eentje over, dus daar moeten we het met elkaar over hebben." Een minderheidscoalitie heeft niet haar voorkeur, maar sluit de politica ook niet uit.