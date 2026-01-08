Turkije wil Syrië helpen bij strijd tegen Koerdische strijders

ANKARA (ANP/AFP) - Turkije zegt Syrië te willen helpen bij de strijd tegen Koerdische strijders in de stad Aleppo. Het land "steunt de Syrische strijd tegen terroristische organisaties" en houdt de situatie goed in de gaten, zegt het ministerie van Defensie.

Volgens het ministerie kan de Syrische regering om hulp vragen. "Als Syrië om assistentie vraagt, zal Turkije de noodzakelijke steun leveren."

In Aleppo zijn regeringstroepen in gevecht met Koerdische strijders. De Koerden hebben een zekere mate van zelfbeschikking. In maart werd afgesproken dat het bestuur en de krijgsmacht worden opgenomen in de nieuwe Syrische regering, maar het is nog niet gelukt om dat uit te voeren.

De Koerdische strijders hebben bepaalde wijken in Aleppo in handen. De Syrische krijgsmacht opende woensdag een aanval. Duizenden mensen zijn gevlucht.