Jetten: Santokhi betekende veel voor Suriname en Nederland

DEN HAAG (ANP) - De plotseling overleden Surinaamse oud-president Chan Santokhi heeft volgens premier Rob Jetten veel betekend voor zowel Suriname als Nederland. Santokhi stierf maandag onverwacht op 67-jarige leeftijd in Paramaribo.

"Als president, en in zijn andere rollen, heeft hij veel betekend voor Suriname. Ook heeft hij zich onvermoeibaar ingezet voor de banden tussen Nederland en Suriname", aldus Jetten. Hij zegt "bedroefd en geschokt" te zijn door het overlijden van de oud-president.

Jetten heeft namens het kabinet zijn condoleances voor het Surinaamse volk overgebracht aan president Jennifer Simons.