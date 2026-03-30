Jetten: Santokhi betekende veel voor Suriname en Nederland

Samenleving
door anp
maandag, 30 maart 2026 om 21:10
DEN HAAG (ANP) - De plotseling overleden Surinaamse oud-president Chan Santokhi heeft volgens premier Rob Jetten veel betekend voor zowel Suriname als Nederland. Santokhi stierf maandag onverwacht op 67-jarige leeftijd in Paramaribo.
"Als president, en in zijn andere rollen, heeft hij veel betekend voor Suriname. Ook heeft hij zich onvermoeibaar ingezet voor de banden tussen Nederland en Suriname", aldus Jetten. Hij zegt "bedroefd en geschokt" te zijn door het overlijden van de oud-president.
Jetten heeft namens het kabinet zijn condoleances voor het Surinaamse volk overgebracht aan president Jennifer Simons.
Ik heb een pensioen van 3500 per maand. In welk prettig Europees land kan ik het beste gaan wonen

De koffers voor de paasvakantie lagen al in de auto. De hond zat te wachten op de achterbank.Toen werd vader boos

Het Lidewij‑effect: hoe een warme elitejeugd uitmondde in extreem rechtse opvattingen

Wat eenzaamheid in je brein aanricht

De 4 vrouwelijke helpers die Epstein aan meisjes hielpen

Igone de Jongh kapt definitief met Thijs Römer, maar blijft zijn dochter trouw

