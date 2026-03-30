Tennisser De Jong uitgeschakeld in eerste ronde Marrakech

MARRAKECH (ANP) - Tennisser Jesper de Jong is uitgeschakeld op het ATP-toernooi van Marrakech. In de eerste ronde van de Grand Prix Hassan II, zoals het toernooi volledig heet, was de Duitser Yannick Hanfmann in twee sets te sterk voor de Nederlander: 7-6 (6) 6-4.

In de eerste set wonnen beide spelers al hun servicebeurten, waardoor een tiebreak nodig was. Ook de tiebreak ging gelijk op, maar Hanfmann sleepte die uiteindelijk binnen met 8-6, waarop De Jong zijn racket uit frustratie op het gravel gooide. De Nederlander begon goed aan de tweede set en pakte bij 1-1 een break voorsprong, maar de Duitse nummer 61 van de wereld pakte al snel een break terug. Hanfmann liet in de slotfase van de wedstrijd zijn sterkste tennis zien om een plek in de tweede ronde veilig te stellen.