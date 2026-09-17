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Jetten: te weinig tijd om alle wensen oppositie te verwerken

Samenleving
door anp
donderdag, 17 september 2026 om 11:08
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DEN HAAG (ANP) - Premier Rob Jetten zegt dat niet alle wensen van de oppositie in de begroting konden worden verwerkt, omdat het kabinet te weinig tijd heeft gehad. "Ik heb dat onderschat", zei de minister-president tijdens de tweede dag van het debat over de plannen van het minderheidskabinet.
Voor de zomer voerde Jetten gesprekken met de oppositie. Een tweede ronde van overleg kon in augustus niet doorgaan omdat het te veel tijd kostte om alle verschillende wensen van de oppositie in de miljoenennota te verwerken, aldus de premier.
De conceptbegroting die minister Eelco Heinen (Financiën, VVD) in augustus presenteerde, leidde bijna tot een crisis omdat de coalitiepartijen erover van mening verschilden.
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